مصر | مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بصحراء السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بصحراء السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، بطريق "القطامية - العين السخنه"، وعثر بحوزته كمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية.

ورودت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام، مفادها تواجد بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الظهير الصحراوي بالكيلو 28 بطريق "القطامية - العين السخنه" بدائرة قسم عتاقة بنطاق أمن السويس واتخاذهم من تلك المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة مستغلين طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين والمدمنين بها للشراء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وعقب الوصول للمكان واستشعار تلك العناصر بالقوات بادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية متخذين من التباب الرملية ساترًا.

على الفور بادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثة عنصر إجرامي شديد الخطورة اسمه الحركي "عمار السخنة" والعثور بجواره على بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 37 طلقة -500جم من مخدر الهيروين 4 ميزان حساس - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"خاصين بالعنصر المذكور، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.