مصر | التحقيق في حريق شقة بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في حريق شقة بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول حريق شقة سكنية في العمرانية، للوقوف على ملابسات الحادث، كما انتدبت المعمل الجنائي لفحص الأدلة الجنائية من موقع الحريق، وتحديد أسبابه.

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، على القور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.