مصر | تجديد حبس 3 متهمين لقتلهم مقاول في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 3 متهمين لقتلهم مقاول في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة النيابة، تجديد حبس عاطل، وشقيقه، وزوج شقيقته، لاتهامهم بقتل صديق الأول مقاول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض اختفاء مقاول، حيث تبين أن صديقه استدرجه وقتله، بسبب خلافات مالية بينهما، ثم تخلص من جثته بمساعدة شقيقه وزوج شقيقته، بترعة الجيزاوية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد اختفاء مقاول، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن صديقه "كهربائي" استدرجه وأنهى حياته، وتخلص من جثته بترعة الجيزاوية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف باستدراجه القتيل إلى محل ملك شقيقه، ثم اعتدى عليه بحجر، فهشم رأسه، واستعان بشقيقه، وزوج شقيقته، ونقلا الجثة بواسطة سيارة ملاكي مستأجرة، إلى ترعة الجيزاوية، وتخلصا منها بالمياه، معللا سبب قتله المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما حول مبلغ 68 ألف جنيه.

