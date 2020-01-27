مصر | نشرة حوادث الخليج 365: قرار المحكمة بشأن رامى صبرى وتامر عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: قرار المحكمة بشأن رامى صبرى وتامر عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



انقضاء دعوى حبس تامر عشور في "التهرب الضريبي"

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، بقبول معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.



قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، تأجيل محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيها للضرائب العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل لورود التقرير. قرار عاجل من المحكمة بشأن رامي صبري بقضية "التهرب الضريبي"قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، تأجيل محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيها للضرائب العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل لورود التقرير. محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستسار يسري الشيخ، اليوم، برفض الدعوى رقم 21874 لسنة 71 ق، والمطالبة بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006، والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.

أكاديمية الشرطة تستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج

استقبل اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على رأس وفد ضم 48 من شباب الأُسر المصرية المقيمة بدولة أُستراليا من أبناء الجيل الثاني والثالث خلال تنظيم مُلتقى لزيارة المعالم والأماكن السياحية والثقافية بالبلاد.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: