شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» عن حظر النقاب بجامعة القاهرة: نحترم أحكام القضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة للنقاب. وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية إن «الأوقاف تحترم كافة الأحكام القضائية، وما يتعلق بالحكم الديني للنقاب تختص به دار الإفتاء». وأكد القاضي أهمية تجديد الخطاب الديني لمواكبة تطورات الحياة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تهتم بإعداد الأئمة والخطباء وتتابع ردود فعل الجمهور تجاه ندوات الوزارة.

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