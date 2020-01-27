شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب»: نحن سلاح تشريعي في متناول الدولة خلال حربها ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان يعد سلاحًا تشريعيًا في متناول الدولة المصرية خلال حربها ضد الإرهاب.

وتابع حسب الله خلال مداخلة هاتفية، أن «اللجنة التشريعية في البرلمان بدأت مناقشة مشروع قانون لإدراج القنوات الفضائية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تستهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي إلى قوائم الكيانات الإرهابية».

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب: «قد يكون إقرار مشروع القانون الخاص بإدراج القنوات المعادية بقوائم الكيانات الإرهابية خلال الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن مجلس النواب يهتم بإقرار القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية وقانون الإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة.