شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكشف حالة 310 طلاب مصريين في ووهان الصينية بعد انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالي، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب المصريين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية.
وقال «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «نتابع الطلاب المصريين في الصين بشكل يومي للاطمئنان على حالتهم، عبر غرفة مركزية من الإدارة العامة للبعثات بالوزارة».
وأوضح «عبدالغفار» أن عدد أفراد البعثة الدراسية المصرية في ووهان الصينية يصل إلى 310، مشيرا إلى أن الصين اتخذت قرارا بمنع السفر من وإلى المدينة.
وأشار إلى أن السفارة المصرية بالصين تتواصل مع الطلاب عبر الإيميل أو الاتصالات الهاتفية، لافتا إلى أن الفيروس ينتقل عبر الجهاز التنفسي.
وأكد أهمية ارتداء الكمامات والتوقف عن عادة التقيبل وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمواجهة فيروس كورونا.
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