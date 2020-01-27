شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يعلن تفاصيل سقوط «دولار» و«شخلع» و«حمص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي مسجل خطر مصرعه في تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في الشرقية، كما ضبطت أجهزة الأمن 2 آخرين، أفادت التحريات أنهم وراء سرقة عامل بمحطة وقود بالاكراة والاعتداء على قوة من رجال الشرطة، وتولت النيابة التحقيق .

كانت الأجهزة الأمنية بالصالحية الجديدة تلقت بلاغا من عامل بمحطة تموين بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل «دون لوحات معدنية»بسرقة 30 ألف جنيه من داخل مكتب بالمحطة وهاتفه المحمول كرهاً عنه وهروبهم، وتبين من التحريات ان وراء الواقعة مسجل خطر «مصطفى» وشهرته مصطفى دولار- 25 سنه -عاطل والسابق إتهامه في 14 قضية «سرقة بالإكراه، سلاح نارى، مخدرات، سرقة»، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات والمسجل خطر «حمص»، 31 سنه- عاطل و«شخلع»، 17سنه- عاطل.

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كما تلقت مركز فاقوس بلاغا من أمينى الشرطة «من قوة وحدة مباحث المركز» أنه أثناء مرورهما شاهدا المتهمين المطلوبين اثناء إستقلالهم دراجة نارية وبحوزة الأول (بندقية آلية) وقيام الأول عقب مشاهدتهم لأمينى الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهما مما أدى لإصابة أمين الشرطة الأول بطلق نارى بالذراع الأيمن وهروبهم .

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية إلى قيام المذكورين بإرتكاب واقعة سرقة محطة تموين السيارات وتم تحديد مكان إختباء المتهم الأول بمزرعة كائنة بعزبة العدلية في بلبيس ملك زوج خالته «متوفى»عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المزرعة بمأمورية مدعومه بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وعقب الوصول للمكان وإستشعار المتهم بالقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات على الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثته وبجوارها بندقية آلية وخزينتين و15 طلقة .

كما وردت معلومات تفيد إختباء المتهم الثانى بشقة بمدينة العاشر من رمضان والمتهم الثالث بمدينة بدر في القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزة المتهز الثانى (بندقية آلية و5 طلقات.

بمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعتين السابق الإشارة إليهما بالإشتراك مع العنصر الأول الذي تم مقتله، قالت التحريات أن المتهمان مطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدد 3 قضايامنها «إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة» و«سرقة بالإكراه» .