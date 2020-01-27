شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة إنقاذ أب لطفلته من الموت في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد أشرف، مصور واقعة قطار الإسماعيلية، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الفتاة كانت تعبر القضبان وصوت قطار البضائع أثار خوفها، فسقطت مُغشى عليها بجانب القضبان، فأسرع والدها وقفز إليها ليحميها بجسده.

وأكد «أشرف»، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين، أن الموقف كان مؤثرًا، مضيفا: «تعبت نفسيا، وبكيت وأنا بصور الفيديو، وفضلت أرتعش لحد ما روحت البيت».

وقال مصور واقعة قطار الإسماعيلية إن الفتاة ووالدها بصحة جيدة، ولم يصبهما أي شيء، مضيفًا: «والد الفتاة واضح إنه قريب من ربنا».