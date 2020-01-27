شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية»: تجديد الخطاب الديني دخل حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن قضية تجديد الخطاب الديني من القضايا المُلحة، ومن ثم جاءت دعوة الأزهر الشريف لعقد مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي والذي ضم مختلف الاتجاهات.
وأشار «عياد»، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين، إلى أن قضية تجديد الخطاب الديني انتقلت من الحيز النظري إلى حيز التنفيذ بفضل جهود المؤسسات الدينية في مصر.
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