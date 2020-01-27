شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يلتقى أصحاب المعاشات بالجهاز ويعلن تعديل مكافأة نهاية الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الاثنين، لقاءً مع أعضاء الجهاز الذين اكتمل عطاؤهم بالخروج على المعاشات، وذلك بهدف التواصل والتقدير لما بذلوه من جهد ملموس، وما تركوه من طابعا طيبا من العمل الجيد، وجاء اللقاء انطلاقا من حرص المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على التواصل مع أصحاب المعاشات من العاملين السابقين للجهاز، وفى إطار السياسة المتبعة منه، فى تكريم من أكتمل عطائهم ببلوغ سن التقاعد القانونية.

وتلقى المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز، عددا من التساؤلات والاستفسارات التي تهم شئونهم بدافع تحسين الأحوال المعيشية من حيث وجود معاش تكميلى، ورفع مستوى الخدمات الطبية، والنظر تجاه مكافاة نهاية الخدمة.

واختتم اللقاء بإعلان رئيس الجهاز عن قرب تعديل مكافأة نهاية الخدمة، والعمل على تنفيذ ما طُرح فى الحوار فى أقرب وقت.

يذكر أن المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كان أعلن عن عقد اجتماعات دورية بين رئيس الجهاز وأعضائه وذلك بعد رصد مكتب رئاسة الجهاز مؤخراً وجود بعض المشكلات ذات الجانب المهنى لدى أعضاء الجهاز، مما قد يؤثر سلباً في أداء أعمالهم، ويتطلب قدراً أعلى من التواصل بين رئاسة الجهاز، وأبنائه من العاملين فيه، ودعماً لقنوات الحوار بينهما، وأواصر الترابط التى تقتضيها روح العمل الجماعى.

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وقرر خلال الشهر الماضى، تشكيل لجنة من قيادات الجهاز وذلك لوضع تصور لجميع المشكلات التى طرحها العاملين بالجهاز خلال اللقاء المفتوح الأول الذى عقده "بدوى" معهم بتاريخ 2 ديسمبر الماضى.

وصدق المستشار هشام بدوى على تشكيل لجنة من قيادات الجهاز لوضع تصور لحل المشاكل ومناقشتها خلال الاجتماع القادم، والتى ضمت كل من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة، والإدارة المركزية للشئون القانونية، والأمانة العامة، والمكتب الفنى لرئيس الجهاز، ومراقبة حسابات الإنتاج الحربى.



الجهاز المركزى للمحاسبات