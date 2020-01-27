شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين إجراميين وضبط آخرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي عنصرين إجراميين مصرعهما في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة، وتم القبض على اثنين آخرين، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، تواجد عنصرين إجراميين بمنطقة الظهير الصحراوى بالكيلو 28 بطريق (القطامية- العين السخنة) بدائرة قسم شرطة عتاقة بنطاق مديرية أمن السويس ، وإتخاذهم من تلك المنطقة مكاناً لترويج المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهدافهما ، وعقب وصول القوات ، وإستشعار العنصران إقترابهم أثناء مداهمة المنطقة ، بادر العنصران بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التى بادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران ، وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثة (عنصر إجرامى شديدالخطورة) والعثور بجواره على(بندقية آلية وخزينتين بداخلهما 37 طلقة - 500 جرام من مخدر الهيروين - 4 ميزان حساس - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") خاصين بالعنصر ، وقام العنصر الآخر بالفرار ، حيث تم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتهم الهارب، وجارى تكثيف الجهود لضبطه .

وفى سياق متصل ، تلقى قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من (عامل بمحطة تموين سيارات بدائرة القسم) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بسرقة مبلغ (30 ألف جنيه) من داخل المحطة وهاتفه المحمول كرهاً عنه وهروبهم.

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وتلقى مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية اخطاراً من أمينى شرطة "من قوة وحدة مباحث المركز" أنه أثناء مرورهما بدائرة المركز ( بذات تاريخ واقعة سرقة محطة البنزين) شاهدا 3 عناصر إجرامية (لإثنين منهما معلومات جنائية ) حال إستقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح نارى (بندقية آلية) ، وقيامه عقب مشاهدته لأمينى الشرطة بإطلاق أعيرة نارية تجاهما مما أدى لإصابة أحدهما بطلق نارى ، وهروبهم.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى قيام المذكورين بإرتكاب واقعة سرقة محطة تموين السيارات ، وتم تحديد مكان إختباء أحدهم بمزرعة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية ، حيث تم إستهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، وعقب الوصول إلى المزرعة وإستشعار العنصر بإقتراب القوات ، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها التى بادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران ، وبتمشيط منطقة التعامل تم العثور على جثته وبجوارها بندقية آلية وخزينتين و15 طلقة من ذات العيار.

وأكدت التحريات إختباء العنصرين الآخرين بنطاق مديريتى أمن الشرقية والقاهرة ، حيث تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما "بندقية آلية و 5 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعتين المشار إليهما بالإشتراك مع العنصر الأول الذى لقى مصرعه .

يذكر أن المقبوض عليهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا (إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة – سرقة بالإكراه) .