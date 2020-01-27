شكرا لقرائتكم خبر عن طفل روسى يدخل كتاب جينيس كأصغر رحالة سنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل الطفل البالغ عامين، رادومير كازانبايف، من أهالي مدينة قازان الروسية كتاب جينيس للأرقام القياسية الروسية كأصغر رحالة سنا في روسيا.

وقد أعجبت المسافر الفتي بالونات جوية ضخمة في منطقة كابادوسيا وشلال إيغوازو في البرازيل. وتسلق رادومير مع أبويه قمة أعلى بركان في أكوادور حيث صعد كذلك سلم "سيلارونا" المشهور والواقع على ارتفاع 5 آلاف متر حسبما نشرت روسيا للانباء.

وقالت قناة "مير – 24" التلفزيونية الروسية إن الوالدين قررا إطلاع صغيرهما على العالم وسجلا كل رحلة سياحية له بالفيديو، ثم نشرا مقاطع الفيديو على الإنترنت.

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وخطر ببالهما بعد ذلك أن يطلبا أصحاب كتاب غينيس للأرقام القياسية الروسية أن يدرجوا اسم ابنهما في الموسوعة. ووافق أصحاب الشأن على الرغم من أن قواعد كتاب غينيس لا تسمح بتسجيل الأرقام القياسية للأطفال إلا بعد بلوغهم الخامسة من عمرهم.

يذكر أن والدي، رادومير، قررا أن يقوما مع ابنهما برحلة حول العالم لترشيح طفلهما لأن يدخل في كتاب غينيس للأرقام القياسية والأوروبية والعالمية.