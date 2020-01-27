شكرا لقرائتكم خبر عن طفل روسى يدخل كتاب جينيس كأصغر رحالة سنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دخل الطفل البالغ عامين، رادومير كازانبايف، من أهالي مدينة قازان الروسية كتاب جينيس للأرقام القياسية الروسية كأصغر رحالة سنا في روسيا.
وقد أعجبت المسافر الفتي بالونات جوية ضخمة في منطقة كابادوسيا وشلال إيغوازو في البرازيل. وتسلق رادومير مع أبويه قمة أعلى بركان في أكوادور حيث صعد كذلك سلم "سيلارونا" المشهور والواقع على ارتفاع 5 آلاف متر حسبما نشرت روسيا للانباء.
وقالت قناة "مير – 24" التلفزيونية الروسية إن الوالدين قررا إطلاع صغيرهما على العالم وسجلا كل رحلة سياحية له بالفيديو، ثم نشرا مقاطع الفيديو على الإنترنت.
وخطر ببالهما بعد ذلك أن يطلبا أصحاب كتاب غينيس للأرقام القياسية الروسية أن يدرجوا اسم ابنهما في الموسوعة. ووافق أصحاب الشأن على الرغم من أن قواعد كتاب غينيس لا تسمح بتسجيل الأرقام القياسية للأطفال إلا بعد بلوغهم الخامسة من عمرهم.
يذكر أن والدي، رادومير، قررا أن يقوما مع ابنهما برحلة حول العالم لترشيح طفلهما لأن يدخل في كتاب غينيس للأرقام القياسية والأوروبية والعالمية.
كما انتشر فيديو لطفل روسى 11 عاما مبتور القدمين يتزلج بطريقة احترافية أذهلت رواد وسائل التواصل الاجتماعى.
وحسب صحيفة البيان، بتر الأطباء في روسيا ساقي مكسيم أبراموف حينما كان يبلغ 6 أشهر فى عام 2011 بعد إصابته في حريق. وقد تبنته فيما بعد عائلة من بطرسبرج.
وارتفع عدد متابعي "أبراموف" على إنستجرام بعد أن أعاد المتزلج الروسى "توني هوك" نشر الفيديو، واصفا إياه بأنه "متزلجه المفضل الجديد". وحصل أيضا "أبراموف" على دعم من الصحفى الروسى الشهير والمدون فى يوتيوب "يورى دود".
كانت هذه تفاصيل خبر طفل روسى يدخل كتاب جينيس كأصغر رحالة سنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.