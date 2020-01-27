اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر براءة لاعب أسوان والسجن المؤبد لـ8 متهمين فى قضية الانضمام لداعش الإدارية العليا تؤيد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة الصحة: لم نرصد أى حالات مصابة بفيروس الكورونا المستجد داخل مصر Advertisements أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية فى مصر.. وعيار 21 يصعد لـ 695 جنيها للجرام أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال..إلزام راية القابضة بدفع 110 ملايين جنيه تسجيل أول حالة وفاة لفيروس كورونا فى العاصمة الصينية بكين الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى صفر فى سانت كاترين اتحاد الكرة يتفق مع التليفزيون على "سيستم موحد" للمباريات بعد تطبيق الـVAR أليو بادجى بعد ظهوره الأول مع الأهلى: سعيد لأول مشاركة مع فريقى الجميل..فيديو

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