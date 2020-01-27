شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يبحث تطوير مراكز تأهيل الشباب لخلق فرص عمل لمواجهة الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب الشباب الراغب في الهجرة الرسمية، لضمان كافة حقوقه، وللمساهمة في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر باعتبارهما من أولويات الحكومة.

Advertisements

واستعرض الوزير خطة وزارة القوى العاملة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، والتي تصل إلى 38 مركزا ثابتا على مستوى 27 محافظة، مشيراً إلى أنه تم إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني، فضلا عن تطوير وتحديث 13 وحدة تدريب متنقلة، تم اطلاق 8 منها تجوب القرى والنجوع لتدريب كل راغب في التدريب بمحل إقامته في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، وسيتم قريبا إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة .

من جانبها كشفت السفيرة نائلة جبر، عن أن عدد المهاجرين الذين خرجوا من البلاد العام الماضي بطرق غير شرعية عبر دول أخرى، لم يتجاوز 777 فردًا لدولة فيها أكثر من 100 مليون مواطن، ما يدعوا للتأمل، مؤكدة أن هناك رؤية متكاملة في التعامل المصري مع قضية تهريب المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أنه منذ 3 سنوات مضت لم تتحرك مركب من الموانئ المصرية بهجرة غير شرعية، وهو ما يؤكد قوة الجهات الأمنية وفرض السيطرة المصرية تجاه هذه الظاهرة، مؤكدة أن مصر تتحرك في هذا الملف بصورة كاملة، وبدأت بالجانب التشريعي الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، ثم جهات إنفاذ القانون.

ومن جانبه رحب الوزير بإسهام اللجنة في تطوير وتحديث مركز التدريب، مؤكدا أهمية كيفية استخدام المنح والمردود والقيمة المضافة التي سوف تعود على الدولة منها، وقدرة استفادة الشباب للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتشجيع الهجرة الشرعية، وأطلع الوزير برفقه السفير نائلة جبر على سير العمل في 5 وحدات للتدريب المتنقلة التي يتم تطويرها تمهيدًا لإطلاقها كمرحلة أولى.