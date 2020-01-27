شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 19 فلسطينيًا إلى غزة لمخالفتهم شروط الإقامة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحلت السلطات المصرية ١٩ فلسطينيا إلى قطاع غزة، الاثنين، عبر بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء.
وأعلن مصدر مسؤول بالمعبر أنه تم ترحيل ١٩ فلسطينيًا من القادمين من الدول العربية والأجنبية عن طريق مطار القاهرة الدولي، ممن لا يحملون تأشيرة دخول أو إقامة في البلاد إلى قطاع غزة.
وذكر المصدر أنه تم تجميعهم وترحيلهم وإعادتهم إلى قطاع غزة عبر بوابات معبر رفح البرى بشمال سيناء، وتسليمهم إلى السلطات الفلسطينية بقطاع غزة.
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