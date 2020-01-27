شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاثنين، أحياء العجوزة وبولاق الدكرور للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

ووجّه «راشد» رئيس الحى، بالتأكد من الصيانة الدورية للسلم الكهربائى والمصعد الخاص بمزلقان أرض اللواء، وذلك للتسهيل على المواطنين، خاصةً كبار السن وأصحاب الإعاقات، مع المتابعة المستمرة لذلك في ظل أهميته الشديدة بمواطنى أرض اللواء المترددين عليه يوميًا.

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وخلال الجولة، فاجأ «راشد» سائقى الميكروباص بموقفى سرفيس الطريق الأبيض والبراجيل بأرض اللواء، لمتابعة سير العمل بهما وتواصل خلالها مع السائقين والركاب، للتأكد من الالتزام بالأجرة المحددة وخطوط السير، مشددًا على رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة ضرورة فرض الانضباط وإحكام السيطرة على مواقف السرفيس، وعدم السماح بأى مخالفات.

وحرص «راشد» خلال الجولة على تفقد الوحدة الصحية الأولية بأرض اللواء، لمتابعة بعض أعمال الصيانة الجارية بها، والاطمئنان على سير العمل داخل الوحدة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، وحرص على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى أبرز المعوقات التي تواجههم.

كما وجه رئيس حى العجوزة بتجميل وتشجير الجزيرة الوسطى وصيانة أعمدة الإنارة وتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية أسفل الكوبرى بمنطقة أرض اللواء.

وكلف رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بتنظيم حملة مكبرة بشارع ترعة المجنونة، موجهًا برفع أي مظاهر للإشغال من على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى ومراجعة خطوط التنظيم المحددة.

جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق

جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق

جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق

جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق

جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق

جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق

جولة محافظ الجيزة بأرض اللواء وبولاق