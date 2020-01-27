شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: منع مرتديات النقاب من التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الدكتور محمد علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب داخل الجامعة. Advertisements وقال «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية: «جامعة القاهرة تطبق القرار منذ فترة ونتابع عملية التنفيذ عبر العمداء ووكلاء الكليات». وأكد أن من تخالف قرار حظر النقاب ستُمنع من التدريس بجامعة القاهرة. وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، بتأييد حكم حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

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