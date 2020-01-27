شكرا لقرائتكم خبر عن «لم يحتمل رؤيتها تحت عجلات القطار».. تفاصيل إنقاذ أب لطفلته من الموت في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أن ترى فلذة كبدك بجانب عجلات القطار»، لم يحتمل أب رؤية سقوط ابنته أسفل عجلات القطار، فألقى بجسده أعلاها، كي يحميها من موتٍ مُحقق.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يحتضن فتاة محاولًا تجنيبها عجلات قطار يسير بسرعة كبيرة، وقال متداولو مقطع الفيديو- لم يتسن التأكد من صحته وملابسات تصويره- إن الواقعة تخص أبا وابنته، لافتين إلى أنه فور سقوط الفتاة من على الرصيف، قفز الأب ليحتضنها بعيدًا عن عجلات القطار بمحازاة الرصيف.

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وذكر حساب يحمل اسم أحمد ممدوح أن الواقعة حدثت في محطة الإسماعيلية، ويظهر خلال الفيديو مواطنون يرددون «استر يارب»، داعين أن يحفظ الله الفتاة ووالدها، فيما تعالت صيحات آخرين تطالب الأب بعدم التحرك خوفًا من إطاحة القطار بهما.

«الراكب حاول العبور من بين عربات قطار نقل البضائع خلال مرور قطار قادم من بورسعيد، وسقطت نجلته منه فنزل على الفور واحتضنها لحين عودة القطار»، وعن تفاصيل الواقعة، قال مصدر مسؤول بمحطة قطار الإسماعيلية الرئيسية إن الفيديو المتداول لإنقاذ أحد الأشخاص لطفلته، وقع أمس الأحد، داخل المحطة، وأضافت المصادر أن أحد الركاب كان يصطحب نجلته، منتظرًا قطار القاهرة «إكسبريس»، واضطر لعبور الأرصفة بالمخالفة بدلاً من استخدام النفق المخصص للمشاة.

وأكدت المصادر أن الراكب استقل بالفعل القطار المتوجه إلى القاهرة بعد نجاته من الحادث، مشيرة إلى أنه لم يتم تحرير أي محاضر أو مذكرات بالواقعة بشرطة النقل والمواصلات.