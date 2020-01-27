بسبب «كورونا».. القنصلية المصرية في شنغهاي تخصص أرقامًا للتواصل مع أبناء الجالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الخارجية، في بيان، الاثنين إنه في إطار متابعة أبناء الجالية المصرية في الصين، في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في شنغهاي بتخصيص وسائل الاتصال التالية لتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين وتلقي استفساراتهم: أولا: التليفونات الأرضية: 00862164330622 – 00862164330502 – 00862164331020 ثانياً: الفاكس: Advertisements 00862164330049 ثالثاً: الخط الساخن ويعمل على مدار الـ 24 ساعة: 008615801758947 رابعاً: البريد الإلكتروني: [email protected] وتستمر وزارة الخارجية بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالصين في متابعة الموقف أولاً بأول.

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