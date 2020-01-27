شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الغياب والتأخير» .. إحالة 25 من العاملين بشبراخيت والدلنجات للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدتان المحليتان لمركزي شبراخيت والدلنجات بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة، حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية وإدارات الخدمات بالمركزين للتأكيد على الانضباط الإداري، أسفرت عن إحالة 25 من العاملين بها للتحقيق.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على الوحدة الصحية بقرية أبوالسحما، أسفرت عن إحالة 8 من العاملين بها للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، كما تمت إحالة 15 آخرين من العاملين بالوحدتين الصحيتين لقريتى شبراريس والدفراوى ومركز شباب شبراريش، لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على الوحدة الصحية بقرية زواية أبوشوشة أسفرت عن إحالة 2 من الأطباء للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية.

وشدّد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.