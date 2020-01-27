شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» لـ«النواب»: «لا بيع لأراضي السكة الحديد».. و«عبدالعال»: «نحن في أيدٍ أمينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، حقيقة بيع الأراضي المملوكة للسكك الحديد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، وقال إنه «لا بيع للأراضي المملوكة لوزارته السكك الحديدية بموجب التعديلات التي يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي يقوم البرلمان بمناقشتها».

وأضاف الوزير: «إحنا مش حنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها، ليعقب الدكتور على عبدالعال، ويقول:»نحن مطمئنون، نحن في ايد أمينة».

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يُذكر أن تعديل القانون، ينص على أن تضاف مادة جديدة برقم (7)، مكررًا لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى:

عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.