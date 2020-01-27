شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية لقيادات الكنائس بأوروبا: مصر تقوم بدور فعّال في قضايا العيش المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، زيارته إلى السويد وألمانيا بعد لقاء عدد القيادات البارزة في المجتمع المدني وقيادات الكنائس الإنجيلية العربية.

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وقال إنه خلال زيارته إلى السويد التقى رئيس أساقفة السويد Archbishop Antje Jackelén ودار حوار حول أهم أوضاع المنطقة العربية والدور الفعال الذي تقوم به مصر في ظل التحديات التي تواجه المسيحيين العرب، والدور الإيجابي للمسيحيين المصريين، وخلال الحوار قدم رئيس الانجيلية لرئيسة أساقفة السويد الدعوة لزيارة مصر كما التقى بسفيرة حوار الأديان بوزارة الخارجية السويدية MS Ulrika Sundberg وتناول الحوار عدة قضايا أهمها تحديات المنطقة والدور الإيجابي لمصر كنموذج للعيش المشترك، وأيضًا ما تم إنجازه في قانون بناء الكنائس، وأهمية تفعيل الحوار والسلام المجتمعي كضرورة هامة في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أنه في برلين بألمانيا التقى بعدد من القيادات الهامة، كان أبرزها مدير الشرق الأوسط بوزارة التعاون الدولي (BMZ) Prof. Dr. Claudia Warning ورئيس منظمات المجتمع المدني والكنيسة Dr. Bernhard Felmberg حيث قدم رئيس الإنجيلية دور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والخطوات التي تتخذها الدولة في تحرير الاقتصاد من أجل دعم الشرائح الأكثر عرضة لخطر الفقر، وأيضًا فيما يخص تطورات تعديل قانون الجمعيات الأهلية والرؤية المستقبلية للمجتمع المدني في مصر.

وفي نفس السياق التقى رئيس الإنجيلية بأسقف الكنيسة اللوثرية الجديد ببرلين Bischof Dr. Christian Stablein ونائب رئيس اللجنة الحكومية لحرية الأديان Dr. Maren Ko حيث تطرق الحوار للدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم ألمانيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأهمية دور المجتمع المدني في دعم قضايا العيش المشترك.