شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغار» خلال جولته بمعرض الكتاب: «لم يدعوني أحد لحضور الندوات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

متخففًا من درجته العلمية، ورغم تقدمه في العمر، كان يتجوّل الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية الطب بقصر العيني ورائد زراعة أطفال الأنابيب في مصر، وأحد أهم المهتمين بالثقافة في مصر، داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، كي يتسوّق ما تلتقطه عيناه من كتب تشبع شغفه في القراءة.

وردًا عن سبب حضوره للمعرض، قال أبو الغار في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن لديه مكتبة بمنزله بها أكثر من ٤ آلاف كتاب في كل المجالات، وأنه حريص على شراء الكتب من المعرض، لأن به كل ما هو جديد من الكتب، خاصةً في الأدب والتاريخ والحضارات، مشيرًا إلى أنه لا يتسوق كتب الطب من المعرض.

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«الثقافة هي الوعاء الأعم لكل العلوم»، هكذا علّق أبو الغار على اهتمامه وحُبه بكتب الثقافة، مؤكدًا أن صاحب العلم لن يصل لمرحلة العالم إلا إذا كان مثقفا.

وعن تنظيم المعرض، قال أبو الغار إنه كان لديه مخاوف بعد نقل مكان المعرض من مدينة نصر إلى التجمع الخامس، لذلك لم يحضر في العام الماضي بسبب بُعد بعد المسافة، إلا أنه بعد حضوره كان له رأي آخر، قال: «انتقل لمكان أوسع وترتيبات أفضل عما كان عليه».

وأضاف أبوالغار أنه «لم يتم دعوته لحضور أية ندوات بالمعرض، ربما لعلمهم باتجاهاتي السياسية».