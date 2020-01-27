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وزير العدل يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث التعاون بين الدولتين

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أشرف غيث 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام الوزارة، الاثنين، السفير سيريل جان نون، سفير دولة ألمانيا في مصر، تلبيةً لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لتهنئة الوزير وبحث صور التعاون القضائي والقانوني المختلفة بين الدولتين.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن الترحيب بالتعاون بين الدولتين واستمراره في الفترة المقبلة بما يحقق المصلحة العامة لكل دولة.

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