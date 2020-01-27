شكرا لقرائتكم خبر عن لتشجيع الإبداع والابتكار.. ورشة عمل جامعية بمشاركة «JAMK» الفنلندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الجامعة المصرية الصينية، الاثنين، جامعة JAMK الفنلندية، في ورشة العمل التي أقيمت كبداية لمشروع ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وذلك مع جامعتي أسوان والأقصر.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالمشروع الممول من الحكومة الفنلندية لنقل الخبرات الفنلندية المتميزة في مجال ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار والإبداع والمشروعات الصغيرة بين طلاب الجامعة المصرية الصينية، حيث يهدف المشروع إلى رؤية كاملة ومناهج دراسية وتجربة حقيقية ميدانية وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ليقوموا بدورهم بنشر تلك الثقافة بين طلاب الجامعة.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن اشتراك الجامعة المصرية الصينية في ذلك المشروع يعكس اهتمام الجامعة بتأهيل طلابها، ليس فقط لمواكبة احتياجات سوق العمل وإنما تأهيلهم وتشجيعهم واستثمار ابتكاراتهم وإبداعاتهم لخلق فرص عمل لأنفسهم، وبداية مشروعات ناشئة صغيرة، وهي الرؤية العالمية الحالية للتعليم العالي، وهو ما ينسجم ويتوافق مع خطة الدولة في قطاع التعليم العالي للتنمية المستدامة للعام 2030.