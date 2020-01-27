شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية الصينية تستفيد بالخبرة الفنلندية في ريادة الاعمال وتشجيع الابداع والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الجامعة المصرية الصينية مع جامعة JAMK الفنلندية في ورشة العمل التي أقيمت كبداية لمشروع ريادة الاعمال والابتكار والابداع وذلك مع جامعتي أسوان والأقصر.

وتهدف الورشة الى التعريف بالمشروع الممول من الحكومة الفنلندية لنقل الخبرات الفنلندية المتميزة في مجال ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار والابداع والمشروعات الصغيرة بين طلاب الجامعة المصرية الصينية حيث يهدف المشروع رؤية كاملة ومناهج دراسية وتجربة حقيقية ميدانية وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ليقوموا بدورهم بنشر تلك الثقافة بين الطلاب الجامعة.

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وقد صرح أ.د. أشرف الشيحي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق بأن اشتراك الجامعة المصرية الصينية في ذلك المشروع يعكس اهتمام الجامعة بتأهيل طلابها ليس فقط لمواكبة احتياجات سوق العمل وانما تأهيلهم وتشجيعهم واستثمار ابتكاراتهم وإبداعاتهم لخلق فرص عمل لأنفسهم وبداية مشروعات ناشئة صغيرة وهي الرؤية العالمية الحالية للتعليم العالي وهو ما ينسجم ويتوافق مع خطة الدولة في قطاع التعليم العالي للتنمية المستدامة للعام 2030.