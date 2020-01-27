شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد ملوك أفريقيا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، استقبال حافل للأبطال فى مطار القاهرة.. فراعنة اليد ملوك أفريقيا.. السيسى يهنئ منتخب اليد على التأهل لأولمبياد طوكيو.. ووزير الرياضة: المصريون يؤكدون النجاح فى التحديات.. مكافآت استثنائية تنتظر الأبطال.. وهشام نصر: مستمرون فى كتابة تاريخ غير مسبوق.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..ـ استقبال حافل للأبطال فى مطار القاهرة.. فراعنة اليد ملوك أفريقيا.. السيسى يهنئ منتخب اليد على التأهل لأولمبياد طوكيو.. ووزير الرياضة: المصريون يؤكدون النجاح فى التحديات.. مكافآت استثنائية تنتظر الأبطال.. وهشام نصر: مستمرون فى كتابة تاريخ غير مسبوق

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