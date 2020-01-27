شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد غدا تخريج أول دفعة من المتعافين من تعاطى المخدرات بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، غدا الثلاثاء، فاعليات تخريج أول دفعة من المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا ، كما ستقوم الوزيرة بتسليم شيكات لمتعافى الخط الساخن لعلاج الإدمان لإنشاء مشروعات صغيرة لهم فى إطار الدمج المجتمعى .

وسيشهد اللقاء اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا وأعضاء مجلس نواب المحافظة وعمرو عثمان ، مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء مجلس نواب المحافظة .

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى قد استقبلت وفد اماراتى برئاسة الدكتور الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات والوفد المرافق له ، للاستفادة من تجربة الصندوق في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات ، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

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وجاءت زيارة الوفد الاماراتى للصندوق لتبادل الخبرات بين الجانبين وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة ، كما قام الوفد أيضا بزيارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والاطلاع على تجربة الخط الساخن " 16023 "

واستعرضت "القباج " التجربة المصرية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان وما حققه الصندوق من نجاحات خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ البرامج والانشطة المختلفة ،مؤكده على استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للجانب الإماراتى من خلال التعاون بين الصندوق والمركز الوطني للتأهيل بالامارات ، لافته الى أن زيارة الوفد الإماراتي للاطلاع على تجربه الصندوق في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية بأضرار المخدرات يأتي تأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة،

كما تم الاتفاق على انشاء مركز " مصرى اماراتى " لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية اضافة الى انه سيتم تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة بين الصندوق والجانب الاماراتى فى مجال العلاج وبرامج التوعية من أضرار تعاطى المخدرات ،بجانب أيضا نقل تجربة الصندوق بشأن دراسة الدبلوم المهنى لخفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة ، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة ينفذها الصندوق فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ،حيث أشاد الوفد الاماراتى بتجربة الصندوق معربا عن أملة في كيفية نقلها الى دولة الأمارات فى ظل تنفيذ برامج غير تقليدية وحملات إعلامية مشتركة مع الصندوق للتوعية مثل " انت أقوى من المخدرات " .

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى البرامج التى يتم تنفيذها لعلاج وتاهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية بجانب أيضا توفير خدمات التشخيص المزدوج لمرضى الإدمان " نفسى وإدمان " ،لافتا الى 37 % من الحالات الواردة للخط الساخن لتلقى العلاج تشخيص مزدوج بجانب أيضا تخصيص مراكز لعلاج الإناث وكذلك المراهقين .