شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب يشارك فى اجتماع مجلس المحافظين العرب للمياه بالقاهرة ويعلن عن جائزة مليون جنيه لأفضل مجموعة أبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة "مؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار" فى اجتمع مجلس المحافظين العرب للمياه في دورته ال17 الذى عقد اليوم بالقاهرة بحضور الدول الاعضاء وذلك لمناقشة اوضاع المياه في المنطقة وايضا في جميع الدول الاعضاء في هذا المجلس حيث انها احد اهم المؤشرات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية وايضا من اجل التنمية المستدامة .

استعراض المشاركون فى الاجتماع ما تم من انجازات على مدار العام الماضي وذلك بعد صدور توصيات الجمعية العمومية في الجلسات السابقة الى جانب بحث ابرز المشروعات التي يعمل عليها حاليا المجلس سواء من تقارير ومشاريع دراسة او حتى من مشروعات يتم التشارك فيها مع العديد من المؤسسات المختلفة على مستوى العالم .

وكان من ضمن الانشطة التي تم تنفيذها خلال العام الماضى : المشروعات والبرامج الفنية و التعاون مع معهد البحر الابيض المتوسط للعلوم الزراعية بباري - ايطاليا والتعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية و التعاون مع سلطة المياه الفلسطينية وتنظيم ورشة عمل عن بناء القدرات في مجال الموارد المائية المشتركة ودبلوماسية المياه كما استعرض المجلس ايضا اولويات الانشطة المستقبلية وفى مقدمتها جائزة المجلس العربي للمياه والابتكار فى مجال المياه للدول العربية والاسلامية وأيضاً خريطة طريق ومشاركة الدول العربية في تنظيم جلسات خلال المنتدى العربي الخامس للمياه بداية من شهر يوليو المقبل ولمدة ٣ شهور الى جانب ورشة عمل لدعم وتنمية الموارد المالية وتمويل ومساهمات الشركاء في انشطة وبرامج المجلس.

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وخلال الاجتماع اعلن الدكتور حسن راتب انه قدم جائزة تشجيعبة للباحثين و المهتمين بمجال المياه وتبلغ قيمة تلك الجائزة 100 الف جنيه مصري وتقدم من خلال مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار والتي وهبها الدكتور حسن راتب ثلث ثروته من اجل الابحاث العلمية في مختلف المجالات وذلك في سبيل نهضة مصر و الوطن العربي ايضا وأشار الدكتور حسن راتب الى أنه قرر رفع هذه الجائزة الى عشر اضعافها لتصبح مليون جنيه مصري .

تناول الاجتماع أيضا شبكة الموارد المائية غير التقليدية والتي جاء الهدف منها هو تعزيز المعرفة وتطوير التكنولوجيات ودعم صناع القرار بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة العربية وفي إطار مناقشة الأنشطة المستقبلية ذكر الدكتور حسين العطفي الامين العام للمجلس العربي للمياه الى انه لابد من استكمال الانشطة العلمية والتنظيمية للإعداد لعقد المنتدى العربي الخامس للمياه بمدينة ابو ظبي والمقرر عقده ديسمبر المقبل. حيث سيتم استكمال الإجراءات اللوجستية والإدارية لبدء تنفيذ دورات الاكاديمية ( الماجستير وكذلك الدورات التدريبية قصيرة المدى ) مع نهاية العام .

والجدير بالذكر ان جامعة سيناء تستضيف الاكاديمية العربية للمياة المنبثقة من المجلس العربي للمحافظين للمياه واستضافة جامعة سيناء لمقر الاكاديمية وجميع الدورات التدريبية في. هذا الشأن للوفود العربية وعلي الجانب الاخر تم عمل تعاون مشترك مع معهد البحر المتوسط بباري - ايطاليا لمنح درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم المائية.