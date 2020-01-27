شكرا لقرائتكم خبر عن "حماتى حياتى" مبادرة للإرشاد الأسرى تجوب البيوت لتأليف القلوب والتعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت القوافل التوعوية والدعوية والأسرية، مؤخرا بمشاركة وزارات الصحة والأوقاف والثقافة فى شكل مجموعات للتوعية الأسرية والارشاد الأسرى وتنظيم النسل تحت مبادرة حماتى حياتى.

وقررت اللجان المشتركة زيارة الأسر والمنازل فى القرى الريفية لتوعية الأسرة بشكل مباشر ومؤثر املا فى نتيجة مباشرة لتحقيق الاستقرار الأسرى.

وزارت المبادرة اليوم ضمن مبادرة أيامنا أحلى بإدارة نقاش تحت شعار (حماتى حياتى) بزيارة منزل صلاح السيد موسى الحسينى بقرية منشاة السلام مركز تمى الأمديد دقهلية وبدعوة من الرائدة الريفية سعيدة سعد السيد.

حضر اللقاء سيدات القرية أكد خلاله الشيخ محمد عبد النبى إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف على اهمية مسوغات تنظيم الأسرة بداية من حسن الاختيار وتكوين أسرة مثالية تستطيع أن ترتقى بمجتمعها كما أمرنا رسول الله ﷺ إلى مسئولية الوالدين فى تنشئة الطفل بتوفير مناخ صحى له للاعتناء بصحة الأم وكذلك الجنين.

وتطرق إلى الحديث عن حماتى حياتى كيف كان يعامل رسول الله ﷺ السيدة أم رومان زوج الصديق أبو بكر رضى الله عنه وأم السيدة عائشة رضى الله عنها فعن القاسم بن محمد، قال: (لما دليت أم رومان فى قبرها، قال رسول الله ﷺ: "من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان) صحابية مجاهدة، ذات قلب طاهر ونفس طيبة، نزل رسول الله ﷺ قبرها، واستغفر لها وقال ﷺ :(اللهمَّ لم يخْف عَليك ما لقيتْ أم رومان فيك وفى رسولك).

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وأشار إلى حكم تباعد فترات الحمل فى الإسلام وحكم التنظيم الأسرى مستدلًا بقوله تعالى ((وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)) وسئل كذلك استعمال بعض الوسائل التنظيمية فأجاب لقد كان الصحابة يعزلون على عهد رسول الله ﷺ فقد جاء فى الخبر ‏عَنْ ‏جَابِرٍ ‏قَالَ: "‏كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِى ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وزاد مسلم : ‏زَادَ ‏‏إِسْحَقُ ‏قَالَ ‏سُفْيَانُ ‏: ‏لَوْ كَانَ شَيْئًا ‏‏يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ" .

وقال الشيخ محمد عبد النبى إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، أن الإسلام دعا إلى الحفاظ على حياة الإنسان وجعل ذلك مقصدا من مقاصد الشريعة.

وأضاف أن صحة المرأة والطفل ركيزة فى بناء الأسرة، وقد اقر الشرع سبل الحماية والوقاف وكان النبى يتطبب فى المرض، ويترك المعتبرات الدنيوية لأهل التخصص والخبرة لإبداء الرأى فيها.

وأكدت الدكتورة السيد حسن مدير تنظيم الأسرة بالدقهلية، على أهمية تنظيم الأسرة من الناحية الطبية والاعتناء بالبدن من وقاية وتباعد بين فترات الحمل وحملات للكشف الدورى والمستمر بصحة الأسرة لدى الوحدات الصحية.

وحضر اللقاء إيناس على عبد السلام مسئول إعلام بمديرية الصحة بالدقهلية، والدكتورة إيمان حسن مدير تنظيم الأسرة وعفاف أنور مندوب قطاع السكان بوزارة الصحة، والدكتورة عبير فرج مدير تنظيم الأسرة بتمى الأمديد، والدكتور أيمن شمس الدين مسئول الإعلام بتمى الأمديد، وسلطان جودة مدير المكتبة الثقافية، وحماد الحسينى مدير محو الأمين والشيخ محمد عبدالنبى محمد على، الإمام والخطيب والمدرس بأوقاف تمى الأمديد.