شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول بعثة منتخب كرة اليد لمطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر لكرة اليد، بعد وصولهم من تونس والتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وشهد مطار القاهرة توافد عدد من الجماهير والأهالي لاستقبال بعثة المنتخب، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع نجوم المنتخب.

وحرص وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليد، بالورود في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، فور وصولهم على متن رحلة مصر للطيران، وحرص على تهنئتهم بالبطولة الأفريقية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومطار القاهرة.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو. وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية ، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وأقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائي.

















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