شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 18سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل إجمال السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10894 طن فوسفات و3417 طن رمل و15224 طن يوريا و827 طن داى أمونيوم و3300 طن مولاس و6 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1272 طن خشب و8600 طن خرده و2240 طن قمح و6615 طن حديد و10000 طن ذرة .‎

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 342 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1221 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 65943 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 166682 طنا .

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وغادر الميناء عدد 529 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 28052 من البضائع العامة منها عدد 25 سيارة نقل محملة بـ 1381 طن قمح .

كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى أنجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 متر بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12متر.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 متر، وتطبيق منظومة التراكى الآنى بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) فى المخطاف الخارجى، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى.