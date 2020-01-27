شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشارك بيوم البيئة الوطنى بشعار "التحول للأخضر طريق للاستدامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الاحتفال بيوم البيئة الوطنى لعام 2020، والذى نظمت وزارة البيئة فعالياته للمرة الأولى تحت شعار "التحول للأخضر طريق للاستدامة" بهدف رفع الوعى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على كافة المستويات.

وقالت إنجى مشهور، مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة، إن الوزارة تعمل على نشر الوعى البيئى بين طلاب المدارس، وعقد مسابقات توعوية لإعادة تدوير المخلفات، وغرس المفاهيم المتعلقة بالبيئة فى عقول الأطفال لإدماجهم فى خدمة بيئتهم، وانعكاسها إيجابيًا على سلوك الطالب داخل وخارج المدرسة، بالإضافة إلى إدخال المصطلحات البيئية المختلفة للمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعى وربط الجانب النظرى بالجانب التطبيقى لدى الطلاب.

وأكد على التعاون المثمر والبناء مع وزارة البيئة؛ لزيادة الوعى لدى الأطفال بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ثقافة ودور الطالب فى المشاركة بالحفاظ على البيئة.

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وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن وزارة التربية والتعليم الفنى شريك أساسى فى غرس مفاهيم وأخلاقيات وقيم الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إدخال المصطلحات البيئية بالمناهج الدراسية والتى تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتشمل عدة محاور منها نشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع بالمدارس، والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وكذلك مبادرات التدوير فى مدارس المرحلة الثانوية، ومبادرة تنظيف نهر النيل.

وأشادت الوزيرة بالأعمال الفنية لطلاب المدارس والتى استخدموا فيها المخلفات البيئية، والتى تدل على أن أبناءنا لديهم قدرات تفوق التوقعات، مشيرة إلى أن الهدف من يوم البيئة الوطنى أن يصل مفهوم الاهتمام بالبيئة لجميع أفراد المجتمع بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الحفل، كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد الطلاب الفائزين بمسابقة أجمل لوحة فنية لإعادة تدوير المخلفات، كما تفقدت معرضًا للأعمال الفنية للطلاب.

حضر الاحتفال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وعدد من نواب البرلمان.