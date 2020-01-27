شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: خطة السلام يجب أن تعجب الفلسطينيين لأنها جيدة بالنسبة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت سكاى نيوز فى نبأ عاجل تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب التى أدلى بها خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو التى قال فيها: البيت الأبيض سيعلن خطة السلام مساء الثلاثاء، وخطة السلام يجب أن تعجب الفلسطينيين لأنها جيدة بالنسبة لهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة تاريخية.

وبدأ منذ قليل، اللقاء بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض بواشنطن، لاستعراض خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووجه ترامب دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضى.

كما سيجتمع ترامب بزعيم المعارضة بانى جانتس لنفس الغرض، وفي سياق متصل، نفت الرئاسة الفلسطينية إجراء أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

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وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة، موضحاً أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية، كما أنه تحدث بإيجاز مع الفلسطينيين وسنتحدث إليهم مجددا.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيكشف عن خطته التى طال انتظارها للسلام فى الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان فى طريقه إلى ميامى للمشاركة فى حدث سياسى إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا فى البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع،وأضاف ترامب "إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح فى واقع الأمر".