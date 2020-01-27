شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: خطتى للسلام بالشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح وستنشر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح، مشيراً إلى أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام غدا الثلاثاء، وذلك وفق نبأ عاجل بثته فضائية سكاي نيوز.

وبدأ اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض بواشنطن، لاستعراض خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، ووجه ترامب دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي.

كما سيجتمع ترامب بزعيم المعارضة بانى جانتس لنفس الغرض، وفي سياق متصل، نفت الرئاسة الفلسطينية إجراء أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة، موضحاً أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية، كما أنه تحدث بإيجاز مع الفلسطينيين وسنتحدث إليهم مجددا.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيكشف عن خطته التى طال انتظارها للسلام فى الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع القادم.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان فى طريقه إلى ميامى للمشاركة فى حدث سياسى إن رد فعل الفلسطينيين قد يكون سلبيا فى البداية على خطته لكنه أوضح أنها ستعود عليهم بالنفع،وأضاف ترامب "إنها خطة عظيمة.. إنها خطة ستحقق النجاح فى واقع الأمر".