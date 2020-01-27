نهاد أبو القمصان: قصص الأطفال حل مثالي لتفادي الخجل من أسئلة المراهقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن قصص الأطفال جاذبة لها بشكل كبير، ويمكن من خلالها ومن خلال كتب المراهقة، أن نشرح للأطفال والشباب في مرحلة التحول، كثيرًا من القضايا التي نخجل من أن نشرحها لهم في الواقع.

وأضافت أبو القمصان خلال ندوة معالجة التمييز والتنميط لدى الأطفال والناشئة، على هامش فعاليات معرض الكتاب، أن مرحلة المراهقة مرحلة خطيرة، وهذه الكتب يمكن أن تثقف الأطفال بشكل جيد، بعيدًا عن الكثير من المواجهة والخجل الذي يعاني منه الأباء والأمهات.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.​