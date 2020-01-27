أمين "البحوث الإسلامية:" المجمع أسهم بفاعلية في العديد من النوازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استضاف جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كمتحدث في ندوة "مواجهة نوازل القرن".

وقال عياد، خلال الندوة إن الأزهر الشريف مؤسسة علمية قائمة على أمر الدين والشريعة وفق منهجية علمية وتأسيس علمي، حيث يعمل الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على نشر قيم السلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع، والعمل على تجفيف منابع الأفكار المتطرفة التي تسعى دائمًا إلى التخريب والتدمير، ومحاصرتها للقضاء عليها.

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وأضاف عياد أن المجمع أسهم بدور عظيم في العديد من النوازل والقضايا الفقهية المهمة مثل: المعاملات المالية، الأحوال الشخصية وغير ذلك من المسائل والقضايا والمستجدات الفقهية، حيث يعمل المجمع على حل المشكلات والنوازل المعاصرة، وفي تجديد الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص في جميع مجالات الحياة، فيما لم يرد فيه نص، بالإضافة إلى مواجهة الفتاوى الشاذة، وبيان تهافتها وبطلانها، ومحاصرة أدعياء الدين ممن يحاولون المتاجرة به عبر الفتاوى الشاذة والمضللة التي تؤدي إلى إفساد حياة الناس، وتضليل الشباب، واستباحة حرمة النفس، والأموال، والأعراض من خلال عدم القدرة على التعامل مع النصوص الشرعية، والتعصب والتشدد والتطرف.

وأشار إلى أن المجمع يعمل على مسألة تجديد الخطاب الديني من خلال البحث العلمي، بحصر القضايا الجدلية وتفكيك الأسس التي يقوم عليها الفكر المتطرف، بأساليب علمية موثقة بالأدلة المتنوعة والحقائق التاريخية، بالإضافة إلى التحركات الميدانية من خلال القوافل التي تجوب الجمهورية لعرض صحيح الدين وبيان محاسنه، فضلا عن التواصل المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة لتكثيف التواصل مع الشباب والاستماع إليهم وتحصينهم من خطر الفكر التكفيري والمضلل، بالإضافة إلى عمل اللجان المنبثقة عن المجمع.

وأوضح أنه على مستوى مجمع البحوث الإسلامية الذي تنبثق رسالته من رسالة الأزهر الشريف، لا يقتصر على الدور الدعوى فقط وإنما يتعدى ذلك إلى دور التجديد والبناء للأفراد والمجتمعات من خلال حملاته التوعوية المستمرة التي ينتشر من خلالها وعاظه وواعظاته فى كل ربوع مصر للالتحام المباشر مع المواطنين بمختلف فئاتهم، وبالتكامل مع جميع مؤسسات الدولة من أجل البناء والتنمية والحفاظ على وطننا من محاولات النيل منه.​