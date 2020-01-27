وزير السياحة والآثار يُكَلِّف أيتن فؤاد بمهام أعمال نائب رئيس هيئة التنشيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أصدر وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني قرارًا بتكليف أيتن أحمد فؤاد للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين أبنائها من العاملين على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية الشاغرة.
وكانت أيتن فؤاد تعمل ككبير أخصائيين بمكتب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتي التحقت للعمل بها منذ عام 1991، حيث عملت كأخصائي سياحي وإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات السياحية، ثم تدرجت في الوظائف المهنية، حيث عُينت في منصب مدير إدارة الحملات الدولية ومستشار تسويقي بمكتب رئيس الهيئة، كما اُنتدبت للعمل بمكتب وزير السياحة ككبير أخصائيين وعضو فني بالمكتب، ثم عملت كرئيس لجنة الحملات الدولية بالهيئة.
وفي عام 1992، حصلت على جائزة أفضل بحث مقدمة من هيئة تنشيط السياحة بعنوان "السياحة العلاجية في مصر".
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