رفض دعوى" كاملة أبو ذكرى" لتخفيض الضرائب على فيلم "واحد صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المخرجة كاملة أبو ذكري، والمطالبة فيها بتخفيض الضريبة المستحقة عليها، وتأييد قرار لجنة الطعن الضريبي التي حددت صافي إيراد نشاطها الخاضع للضريبة، البالغ 234 ألف جنيه عن فيلم "واحد صفر".

ذكرت المدعية في دعواها التي حملت رقم 77410، واختصمت وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، أنها من بين ممولي مأمورية ضرائب المهن الحرة، باعتبار نشاطها المهني الفردي كمخرجة، وأنها أقامت الدعوى لمطالبة القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بوزارة المالية، والذي قرر تخفيض تقديرات المأمورية المشار إليها لصافي إيراد النشاط المهني، وأن اللجنة قامت على أسس تقدير جزافية، والخطأ في نسبة الإيراد وخلافه، كما أغفلت القيمة الحقيقية للمصاريف، وطالبت بقبول الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة عليها، والأخذ بما جاء بإقرارها الضريبي.

وأيدت المحكمة برئاسة المستشار حسن كمال، ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أيد تقديرات لجنة الطعن الضريبي لصافي إيراد نشاط المدعية المهني الخاضع للضريبة، بقيمة 234 ألف جنيه عن فيلم "واحد صفر"، ما يترتب عليه رفض الدعوى موضوعاً، وعلى المأمورية أن تقوم باحتساب الضريبة المستحقة، من واقع ما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم مستندات أو فواتير تثبت القيمة الحقيقية للمصاريف بشتى الطرق، فلم تقدم الحد الأدنى من الدليل لتفرض حقها في خصم تلك المصاريف من إجمالي الإيرادات، وذلك ما أكده تقرير الخبراء، الذي أيد تقديرات قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون عليه من جانب المدعية.