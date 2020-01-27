"أنا كنت مخطوفة" الأمن يكشف حيلة فتاة ادعت اختطافها للخروج مع خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ساح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من كشف حيلة فتاة ادعت اختطافها على يد مجهولين؛ حيث تبين بالفحص كذب روايتها وعدم تعرضها للاختطاف وأنها اختلقت هذه الواقعة للخروج مع خطيبها.

تبلغ للعميد حازم النجار، مأمور قسم شرطة البساتين، من المدعوة فريحة ربة منزل بغياب نجلتها هدير ومقيمة بذات العنوان عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ أمس لزيارة شقيقتها وفي وقت لاحق ورد اليها اتصال هاتفي من هاتف المتغيبة واخبرها خلاله المتصل بخطف نجلتها ومساومتها علي بدفع مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها وأثناء ذلك ورد إليها اتصال هاتفي أخر يفيد بعودة المتغيبة، وباستدعاء الأخيرة قررت بأنها حال عودتها لمسكنها فوجئت بقيام شخصان مستقلان دراجة بخارية " توك توك " بخطفها واحتجازها بأحدي الشقق السكنية " غير معلومة لديها " واستوليا منها علي مبلغ مالي ألف جنيه ودبلة ذهبية وأخري فضية وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحها.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات لم يستدل على صحة واقعة الخطف بإعادة مناقشتها قررت بأنها كان متواجدة صحبة خطيبها سيد سائق وقامت بتسليم الأخير لمقتنياتها واختلاق الواقعة على النحو المشار إليه خشية افتضاح أمرها.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائدان محمود محجوب وأحمد سمير جوهر، معاونا مباحث البساتين، من ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة أيدها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب محمد حسن، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.