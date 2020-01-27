ترجع للعصرين الفرعوني والإسلامي.. ضبط شخص بحوزته 40 قطعة أثرية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لحيازته 40 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وأثار أسيوط، بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، أفادت بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط) - بحيازة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار .

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عقب تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية من الإدارة العامة لشرطة السياحة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط تم استهداف مسكن المذكور بدائرة مركز شرطة القوصية وأمكن ضبطه.

وبالتفتيش تم ضبط (عدد 40 قطعة مختلفة "يشتبه فى أثريتها") على النحو التالي: 14 تمثال أوشابتى من الحجر الجيري أخضر اللون بأطوال 12 سم – 18 سم تقريباً، و3 تمثال أوشابتى من الحجر الجيري أبيض اللون بأطوال 12 سم تقريباً، و3 تمثال من الفخار بطول (10 سم – 15 سم ) تقريباً، و5 مسرجة من الحجر الجيري بأحجام مختلفة لها فتحتان، و4 قطع من الفخار على شكل عين بأحجام مختلفة، و4 رأس تمثال من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال، و 4عملات معدنية ذهبية اللون، وتمثال من الحجر الجيري أزرق اللون بطول 13 سم تقريباً، وتمثال من الفخار على شكل طائر بطول 7 سم تقريباً، وجعران من الحجر الجيري بطول 2 سم تقريباً .

بمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، وبعرض القطع المضبوطة على مفتشي آثار المنطقة الشمالية بأسيوط أفادوا بأثريتها وترجع للعصرين (الفرعوني – الإسلامي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.