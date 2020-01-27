رفض معارضة المطربة "بوسي" وتأييد حبسها في التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ "بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهًا لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

كانت المحكمة حددت جلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

وقضت المحكمة في يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة لها تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.