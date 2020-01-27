ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شخصين، لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ب منطقة المطرية.

تبلغ للمقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من كلا من، "محمد" فني صيانة بشركة للتجارة والصناعة، و"أحمد" عامل، بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرواد أيمن فؤاد، ومحمود الحسيني، وشريف عادل، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما وتبين أنهما كلا من "حسين"، مالك العقار والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 حكم حبس جزئي تنقيب عن آثار، بإجمالي حبس 4 سنوات، و"عبد الحميد" موظف بالمعاش، وبحوزته طبنجة صوت.

وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن الأمن، اعترفا بشروعهما بالتنقيب عـن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم المطرية، إلى النيابة العامة.