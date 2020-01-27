شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: برامج الدراسات الإعلامية الجديده تركّز على المهارات الشاملة للخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة تقف بين كافة مؤسسات التعليم في مصر – الجامعي وما قبل الجامعي والأزهري – في مكان الحارس الأمين واليقظ للنهوض بالعملية التعليمية في مصر بما يتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع التعليم كقاطرة أولى بقطار التقدم، وبما يساير ما حدث ويحدث في العالم من تطور في مجالات التعليم والمعرفة على إثر ثورة المعلومات والاتصالات ووسائل المعرفة الجديده.

وقالت «عيد» في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الثالث للجنة وضع المعايير الجديده للبرنامج الأكاديمي للدراسات الإعلامية، والتي تتشكل من خبراء هيئة الجودة وعدد من ممثلي قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هيئة الجودة بحكم حرصها على العمل وفق أعلى المعايير الدولية، فإنها تدرس بعناية كافة البرامج الأكاديمية الدولية في مجالات الإعلام، وتعمل على صياغة برنامج مصري متطور يأخذ في الاعتبار التطور السريع لوسائل الإعلام ويراعي كافة الاعتبارات المهنية والعامة في مصر.

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وفيما يتعلق بقطاع الإعلام وتحديث البرامج الأكاديمية لهذا التخصص الحيوي والمؤثر في حياة المجتمعات كافة، قالت رئيس هيئة الجودة، أننا نهتم بشكل مستمر بكل تطور في كافة قطاعات التعليم ومجالاته استجابة لكافة التطورات التكنولوجية العميقة وفق مبدأ أساسي هو «التعليم مدى الحياة»، والذي يعني أن التعليم لا ينبغي أن يقف عند حدود الحصول على شهادة ما أيا كان التخصص، ولكنه ينبغي نظرا للتطورات البالغة السرعة التي تحدث في مجال العلم والتكنولوجيا، أن يستمر مدى الحياة، بمعنى ضرورة أن تعكس الهياكل التعليمية والمقررات الدراسية أهمية التجدد المعرفى المواكب لتجدد العلم ووسائله في كل المجالات، مؤكدة أن مجال الدراسات الإعلامية من أكثر المجالات تطورا في السنوات الأخيره وتداخل فيها بشكل كبير المقروء بالمسموع بالمرئي في مادة واحده هي أولا وأخيرا مادة إعلامية.

وعن الجديد المنتظر في البرامج الأكاديمية الخاصة بدراسات الإعلام في مختلف الكليات والمعاهد – أكدت الدكتوره يوهانسن عيد على أهمية استيعاب ما حدث من تطور في مختلف تخصصات الإعلام، موضحة أن الواقع الآن يجعلنا نركز على المهارات الشاملة للإعلامي أيا كان المجال الذي يعمل به، مشيرة إلى أن التأثير القوي اليوم للتلفزيون والراديو، وللصحافة الإليكترونية وسطوة الإعلان وشبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الصحفية المتعدده لكل الصحف الورقية تقريبا – كل ذلك يجعلنا نعمل على صياغة تعريف جديد للإعلامي ومهاراته وفي مقدمتها مهارة الكتابة لكل وسائل الإعلام، وكذلك إجادة كافة العمليات الفنية والتقنية التي يقوم عليها العمل الإعلامي كتابة وصوتا وصوره.

وعن الربط بين احتياجات سوق العمل ومهارات الإعلام- أوضحت رئيسة هيئة جودة التعليم أن سوق العمل سيفتح أبوابه للخريج الجاهز لأداء كافة العمليات الإعلامية بمهارة وجودة وفي وقت قياسي، ونحن حين نعد برامج أكاديمية جديده للدراسات الاعلامية نضع في اعتبارنا أن سوق العمل اليوم يهتم بالإعلامي الذي يملك مهارات العمل الصحفي بمفهومه الشامل، أي الصحفي الذي يعمل بكفاءة في جريده ورقية ويكتب لموقع اليكتروني ويعد ويقم برامج إذاعية وتليفزيونية ويجيد الكثير من المهارات الفنية ولدية خبرة جيده بالإنتاج.

واختتمت الدكتوره يوهانسن عيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تملك من الخبرات ما يؤهلها لتصميم وإصدار أرقى البرامج الأكاديمية وأيضا متابعتها وتطويرها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.