شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، والذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين.

تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

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وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والأمنية منها، مشيراً إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف لكلا البلدين الصديقين، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكل من الدولتين، بما يسهم في التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفى سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى، وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، وعلى رأسها تدريب النجم الساطع 2020.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكى بالقاهرة.