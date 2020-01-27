شكرا لقرائتكم خبر عن سفير شيلي في القاهرة يتناول «الكشري» في وسط البلد.. ويشجع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى سفير شيلى في القاهرة، بابلو أريليان، إعجابه الشديد بـ«الكشري» باعتبارها أشهر وجبة مصرية شعبية، تستحق نشرها في دول العالم لتناولها وتعلم طهيها، مشيرا إلى أنه سمع عنها، لكن بمجرد تذوقها تعرف على مدي إعجاب أصدقائه، الذين تحدثوا عنها.

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وأضاف السفير أنه تناول كافة الوجبات في مختلف الدول التي عمل بها، لكن طبق الكشري، والأرز باللبن، ومحشي ورق العنب لهم مذاق خاص، ما دفعه لطلب تناول هذه الوجبات باستمرار كل أسبوع، موضحا أن الحفاظ على الآكلات التقليدية يؤكد حرص المصريين على الحفاظ على تراثهم، كما حفظوا من قبل ولا يزالوا محافظين على الآثار، وأكد أن «أبوطارق» أصبح أحد معالم القاهرة بالنسبة للأجانب.

ولفت إلى أنه ينصح السائحين المصريين المسافرين إلى بلاده بتناول الوجبة الشهيرة الشيلية، وهي عبارة عن عجين مخبوز داخله اللحم المفروم والبيض والزيتون والبصل، معربا عن نصحه لأبناء بلدته بزيارة مصر، خاصة الأماكن السياحية التي زارها مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وخان الخليلي.

وعن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرا، قال هناك فرق وتطوير كبير ظهر على شرم الشيخ، مقارنة بما شاهدها في عام 2003 عندما زارها لأول مرة أثناء حضوره مؤتمرا، وتابع: «هناك شبكة طرق جديدة تشجع على التردد على تلك المدينة الساحلية المبهرة». وأكد السفير في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه يشجع نادي الزمالك، قائلا: «أحب الزمالك لأنني أيضا أسكن في حي الزمالك».