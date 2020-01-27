شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناشطة التونسية لينا بن مهنى المرشحة لجائزة نوبل للسلام 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن الناشطة والمدونة التونسية لينا بن مهنى توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 36 عاما.

فيما قال الصحف التونسية، أن الحالة الصحية للناشطة السياسية، تدهورت مساء أمس الأحد، ليتم نقلها إلى احدى المستشفيات، لترحل فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

الناشطة التونسية عانت من فشل كلوي فى طفولتها وخضعت إلى عملية زرع كلية في 2007 تبرعت بها لها أمها.



لينا بن مهنى

Advertisements

لينا هى ابنة السياسى اليسارى التونسى الصادق بن مهنى الذي عارض حكم الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبةوأحد مؤسسي فرع تونس لمنظمة العفو الدولية.

تم ترشيح لينا لنيل جائزة نوبل للسلام عقب الثورة، وقد نعت شخصيات رسمية وشعبية تونسية الناشطة واصفة إياها بـ"المرأة القوية".

ووصفها رئيس الوزراء التونسى المكلف إلياس الفخفاخ بـ "أيقونة الحراك المدني في تونس".