شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا يطالب إيران بإطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن مايكل بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، طلب من النظام الإيراني إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب، وأكد مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن مهمة الولايات المتحدة هو منع إيران من الحصول على سلاح نووى، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حريص على عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية مطلقا، ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريحات مايكل بومبيو، وجاء فيها :"وزير الخارجية مايكل بومبيو: مهمتنا ذات شقين: منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومن ثم التأكد من أن هذه الدولة، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، لا تلحق الأذى بالأمريكيين".

وكان مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، قد أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، مصممة على دعم الشعب الفنزويلى فى نضاله من أجل الديمقراطية، قائلا:" يمكننا إعادة بناء هذه الدولة التى كانت تتمتع بالديمقراطية وندعم اقتصادها".

ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريحات مايكل بومبيو، والتى جاء فيها: وزير الخارجية مايكل بومبيو: "نحن مصممون على دعم الشعب الفنزويلى فى نضاله من أجل الديمقراطية، كل ما نطلبه هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، نحن على ثقة عندما يحصل الشعب الفنزويلى على ذلك، يمكننا إعادة بناء هذه الدولة التى كانت تتمتع بالديمقراطية وندعم اقتصادها".