شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة لعلاج المرضى اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمنى الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التى يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق، قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.

كان سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم ، استقبل نهاية ديسمبر الماضى، اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية ولجنة علاج الجرحى في مصر ومدير مكتب محافظ مأرب، حيث رحب السفير بالوفد معبرا عن تقديره لكل ما تقدمه رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ، تجاه الجرحى من دعم ومساندة لما يحتاجه الجريح كما شكر وزارة الدفاع لحسن اختيار اللجنة الطبية ولجنة علاج الجرحى التي تعمل بمسؤولية وشفافية ساعدت على علاج الجرحى وحصولهم على كافة الرعاية المميزة .

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وثمن مارم ، جهود الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة لكل ماتقدمه لليمن سياسيا وعسكريا وصحيا ، مشيرا الى أن هذه المواقف المشرفة ليست بجديدة على مصر التي عهدناها دائما الى جانب الشعب اليمني في السراء والضراء .